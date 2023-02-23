Aleksandar Todorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Todorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Todorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Todorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Todorov 25 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Тодоров Тодоров şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Todorov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Aleksandar Todorov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Todorov'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Todorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Todorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aleksandar Todorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Todorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Septemvri Sofia

Aleksandar Todorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Todorov şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Todorov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.