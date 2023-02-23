Aleksandar Tsvetkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Tsvetkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Tsvetkov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Tsvetkov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Tsvetkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Tsvetkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Tsvetkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Tsvetkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Tsvetkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Tsvetkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Tsvetkov 31 Ağustos 1990 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Цветков şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Tsvetkov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Sports Consult yapmaktadır. Aleksandar Tsvetkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Tsvetkov'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Tsvetkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Tsvetkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandar Tsvetkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Tsvetkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2016 yılında Cherno More

1 Temmuz 2018 yılında Beroe

24 Ocak 2022 yılında Ac. Clinceni

11 Temmuz 2022 yılında SSU Poli

1 Ocak 2023 yılında Spartak Varna

Aleksandar Tsvetkov kimdir

Aleksandar Tsvetkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Tsvetkov şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Litex Lovetch

Aleksandar Tsvetkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 22 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Aleksandar Tsvetkov nereli

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