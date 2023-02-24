Aleksandar Vasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Vasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Vasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Vasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Vasic 21 Mayıs 1991 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Vasić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Vasic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Vasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 24 Şubat 2015 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Vasic'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Vasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Vasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Vasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Vasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FK Laktasi

1 Mart 2010 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2011 yılında Drina Zvornik

23 Temmuz 2013 yılında Mladost Obarska

24 Şubat 2015 yılında Radnik Bijelj.

Aleksandar Vasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Vasic şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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