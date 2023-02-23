Aleksandar Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Vasilev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Vasilev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Vasilev 27 Nisan 1995 tarihinde Strazhitsa şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Веселинов Василев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Vasilev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Vasilev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Vasilev'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Vasilev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Vasilev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aleksandar Vasilev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Vasilev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kaliakra

1 Temmuz 2014 yılında Ludogorets II

1 Temmuz 2016 yılında Beroe

9 Ocak 2017 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2018 yılında Beroe

21 Ocak 2022 yılında Lok. Plovdiv

4 Ocak 2023 yılında Cherno More

Aleksandar Vasilev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Vasilev şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandar Vasilev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Vidima Sevlievo, FC Chavdar Etropole

Bulgaristan takımında 4 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.