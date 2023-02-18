Aleksandar Vidovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Vidovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Vidovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Vidovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Vidovic 12 Mayıs 2001 tarihinde Milići şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Александар Видовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Vidovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDA DOO yapmaktadır. Aleksandar Vidovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 14 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Vidovic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Vidovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Vidovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Vidovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Vidovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2020 yılında Spartak

Aleksandar Vidovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Vidovic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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