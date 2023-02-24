Aleksandar Vlahovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Vlahovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Vlahovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Vlahovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Vlahovic 10 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Vlahović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Vlahovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Vlahovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Vlahovic'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Vlahovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Vlahovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Vlahovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Vlahovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2019 yılında Mornar Bar

15 Haziran 2020 yılında Sutjeska II

18 Ağustos 2020 yılında FK Bokelj

30 Haziran 2021 yılında Sutjeska II

1 Temmuz 2021 yılında Sutjeska Niksic

Aleksandar Vlahovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Vlahovic şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Vlahovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U19 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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