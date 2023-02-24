Aleksandar Vojnovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Vojnovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Vojnovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Vojnovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Vojnovic 3 Ekim 1996 tarihinde Novi Grad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Vojnović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Vojnovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Vojnovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Vojnovic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Vojnovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Vojnovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Vojnovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Vojnovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2016 yılında Rudar Prijedor

16 Temmuz 2018 yılında Zvijezda 09

27 Temmuz 2020 yılında B. Banja Luka

Aleksandar Vojnovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Vojnovic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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