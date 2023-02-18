Aleksandar Vulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Vulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Vulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Vulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Vulic 8 Haziran 2001 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 2,03 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Вулић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Vulic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNV yapmaktadır. Aleksandar Vulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Vulic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 15 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Vulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Vulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Vulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Vulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2020 yılında FK Indjija

11 Ocak 2021 yılında Belasica

30 Haziran 2021 yılında FK Indjija

26 Temmuz 2021 yılında Zarkovo

1 Temmuz 2022 yılında Javor-Matis

Aleksandar Vulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Vulic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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