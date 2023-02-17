Aleksandar Zeljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Zeljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Zeljkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Zeljkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Zeljkovic 4 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Zeljković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Zeljkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Zeljkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Zeljkovic'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Zeljkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Zeljkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Zeljkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Zeljkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Schäffern

1 Şubat 2020 yılında SC Weiz II

27 Ağu 2020 yılında Beltinci

12 Temmuz 2022 yılında Tabor Sezana

Aleksandar Zeljkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Zeljkovic şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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