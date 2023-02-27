Aleksandar Zivanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Zivanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Zivanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Zivanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Zivanovic 8 Nisan 1987 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Живановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Zivanovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK Stars yapmaktadır. Aleksandar Zivanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 17 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Zivanovic'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Zivanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Zivanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Zivanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Zivanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2006 yılında Sindjelic

1 Temmuz 2008 yılında FK Svrljig

1 Temmuz 2008 yılında Radnicki Nis

1 Ocak 2009 yılında Čukarički

1 Ocak 2011 yılında Hajduk Kula

1 Temmuz 2011 yılında Jagodina

1 Temmuz 2015 yılında Mladost

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2017 yılında Suduva

Aleksandar Zivanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Zivanovic şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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