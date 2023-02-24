Aleksandar Zizak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Zizak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Zizak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Zizak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Zizak 27 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Žižak Aleksandar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Zizak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Zizak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ljubic Prnjavor futbol takımında oynamaktadır. FK Ljubic Prnjavor takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksandar Zizak'nin FK Ljubic Prnjavor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Zizak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Zizak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Zizak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Zizak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Zizak şuan FK Ljubic Prnjavor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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