Aleksandar Zlatkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Zlatkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Zlatkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Zlatkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Zlatkov 31 Ocak 1999 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Венциславов Златков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Zlatkov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Zlatkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Zlatkov'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Zlatkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Zlatkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Zlatkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Zlatkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Lokomotiv GO

30 Haziran 2019 yılında Sl. Sofia U19

1 Ocak 2021 yılında Slavia Sofia

4 Ağustos 2021 yılında CSKA 1948 II

27 Ocak 2023 yılında Strumska Slava

Aleksandar Zlatkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Zlatkov şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Zlatkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U18 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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