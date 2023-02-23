Aleksander Bieganski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksander Bieganski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksander Bieganski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksander Bieganski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksander Bieganski 11 Ekim 2000 tarihinde Kielce şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Aleksander Biegański şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksander Bieganski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 19 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aleksander Bieganski'nin GKS Tychy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksander Bieganski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksander Bieganski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksander Bieganski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksander Bieganski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında GKS Tychy II

19 Temmuz 2019 yılında GKS Tychy

Aleksander Bieganski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksander Bieganski şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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