Aleksander Bobek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksander Bobek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksander Bobek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksander Bobek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksander Bobek 7 Nisan 2004 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Aleksander Bobek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksander Bobek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Aleksander Bobek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 24 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksander Bobek'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksander Bobek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksander Bobek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksander Bobek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksander Bobek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Haziran 2020 yılında LKS Lodz

Aleksander Bobek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksander Bobek şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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