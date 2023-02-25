Aleksander Dalanaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksander Dalanaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksander Dalanaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksander Dalanaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksander Dalanaj 13 Ekim 1998 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandër Dalanaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksander Dalanaj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksander Dalanaj'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksander Dalanaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksander Dalanaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksander Dalanaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksander Dalanaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2017 yılında KF Butrinti

31 Ocak 2018 yılında FK Bylis

15 Eylül 2018 yılında KF Butrinti

1 Ağustos 2020 yılında Labëria

4 Temmuz 2022 yılında KF Oriku

Aleksander Dalanaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksander Dalanaj şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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