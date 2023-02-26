Aleksander Filatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksander Filatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksander Filatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksander Filatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksander Filatov 1 Mayıs 2004 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksander Filatov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksander Filatov'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Aleksander Filatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksander Filatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında TJK Legion U17
1 Ocak 2020 yılında TJK Legion U19
1 Ocak 2021 yılında JK Legion U21
30 Temmuz 2021 yılında Kuressaare
31 Aralık 2021 yılında JK Legion U21
1 Ocak 2022 yılında Nomme United
1 Ocak 2023 yılında FCI Levadia
Aleksander Filatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksander Filatov şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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