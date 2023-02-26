Aleksander Filatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksander Filatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aleksander Filatov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksander Filatov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.