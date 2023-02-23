Aleksander Gajgier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksander Gajgier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksander Gajgier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksander Gajgier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksander Gajgier 11 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksander Gajgier Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Aleksander Gajgier, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksander Gajgier'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksander Gajgier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksander Gajgier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksander Gajgier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksander Gajgier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Radomiak

Aleksander Gajgier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksander Gajgier şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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