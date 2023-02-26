Aleksander İljin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksander İljin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksander İljin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksander İljin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksander İljin 5 Eylül 2002 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksander İljin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksander İljin'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksander İljin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksander İljin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksander İljin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksander İljin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FC Flora U17

31 Aralık 2017 yılında Merkuur-Juunior

1 Ocak 2018 yılında FC Flora U19

31 Aralık 2018 yılında Merkuur-Juunior

1 Ocak 2019 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2021 yılında Kuressaare

31 Aralık 2022 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2023 yılında Kuressaare

Aleksander İljin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksander İljin şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksander İljin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Merkuur-Juunior, FC Flora

Estonya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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