Aleksander Komor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksander Komor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksander Komor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksander Komor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksander Komor 24 Haziran 1994 tarihinde Lublin şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Aleksander Komor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksander Komor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Aleksander Komor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksander Komor'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksander Komor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksander Komor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksander Komor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksander Komor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ruch Chorzow II

30 Haziran 2013 yılında Widok Lublin

1 Temmuz 2013 yılında Ruch Chorzow

25 Ocak 2014 yılında Motor Lublin

30 Haziran 2015 yılında Ruch Chorzow

31 Ağustos 2015 yılında Motor Lublin

13 Temmuz 2016 yılında Gornik Leczna

9 Temmuz 2018 yılında Podbeskidzie

22 Ocak 2021 yılında GKS Jastrzebie

1 Temmuz 2021 yılında Resovia

Aleksander Komor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksander Komor şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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