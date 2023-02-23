Aleksander Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksander Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksander Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksander Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksander Mitrovic 20 Haziran 2003 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Romanya,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksander Mitrovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Aleksander Mitrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksander Mitrovic'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksander Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksander Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksander Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksander Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında FC Dinamo

6 Ağustos 2021 yılında Genoa U19

1 Temmuz 2022 yılında CSC Selimbar

Aleksander Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksander Mitrovic şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Aleksander Mitrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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