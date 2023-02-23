Aleksander Paluszek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksander Paluszek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksander Paluszek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksander Paluszek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksander Paluszek 9 Nisan 2001 tarihinde Wrocław şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Aleksander Paluszek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksander Paluszek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Aleksander Paluszek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aleksander Paluszek'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksander Paluszek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a_paluszek/

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Aleksander Paluszek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksander Paluszek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksander Paluszek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksander Paluszek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sl. Wroclaw II

1 Temmuz 2019 yılında Górnik Zabrze

16 Temmuz 2021 yılında Pohronie

31 Aralık 2021 yılında Górnik Zabrze

21 Ocak 2022 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2022 yılında Górnik Zabrze

Aleksander Paluszek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksander Paluszek şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Aleksander Paluszek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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