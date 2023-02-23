Aleksander Pawlak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksander Pawlak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksander Pawlak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksander Pawlak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksander Pawlak 14 Kasım 2001 tarihinde Płock şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksander Pawlak Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 19 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aleksander Pawlak'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksander Pawlak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksander Pawlak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksander Pawlak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksander Pawlak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Wisla Plock II

19 Temmuz 2019 yılında Wisla Plock

9 Temmuz 2021 yılında Stomil

31 Aralık 2021 yılında Wisla Plock

Aleksander Pawlak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksander Pawlak şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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