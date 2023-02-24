Aleksander Trumci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksander Trumci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksander Trumci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksander Trumci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksander Trumci 31 Aralık 2000 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandër Trumçi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksander Trumci Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 3 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksander Trumci'nin FK Bylis ile sözleşmesi 1 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksander Trumci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksander Trumci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksander Trumci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksander Trumci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında FK Veleçiku

3 Eylül 2020 yılında FK Bylis

Aleksander Trumci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksander Trumci şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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