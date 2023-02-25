Aleksandr Anufriev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Anufriev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Anufriev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Anufriev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Anufriev 21 Temmuz 1995 tarihinde Novyi Dvor şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ануфриев Александр Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Anufriev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Aleksandr Anufriev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Anufriev'nin FK Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Anufriev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anufrievjr/

Aleksandr Anufriev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Anufriev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Anufriev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Anufriev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2015 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2015 yılında BATE II

1 Ocak 2016 yılında Smolevichi

31 Temmuz 2017 yılında BATE II

3 Ağustos 2017 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2017 yılında BATE II

7 Şubat 2018 yılında Slavia

1 Ağustos 2020 yılında FK Minsk

30 Ocak 2021 yılında Isloch

7 Temmuz 2021 yılında Dynamo Brest

18 Ocak 2022 yılında Gomel

Aleksandr Anufriev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Anufriev şuan FK Gomel takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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