Aleksandr Anyukevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Anyukevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Anyukevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Anyukevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Anyukevich 10 Nisan 1992 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Анюкевич Александр Антонович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Anyukevich Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Aleksandr Anyukevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Anyukevich'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Anyukevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anyukk/

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Aleksandr Anyukevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Anyukevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Anyukevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Anyukevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Neman Grodno

1 Ocak 2019 yılında FK Slutsk

15 Şubat 2022 yılında Neman Grodno

Aleksandr Anyukevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Anyukevich şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Anyukevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 14 numaralı formasıyla 1 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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