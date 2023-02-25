Aleksandr Burnos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Burnos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Burnos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Burnos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Burnos 4 Ocak 1999 tarihinde Lida şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бурнос Александр Валентинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Burnos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pobortseva Yanina yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Lida futbol takımında oynamaktadır. FK Lida takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Burnos'nin FK Lida ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Burnos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Burnos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Burnos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Burnos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2018 yılında Svetlogorsk

31 Aralık 2018 yılında Mogilev II

19 Mart 2019 yılında FK Lida

1 Nisan 2020 yılında Orsha

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2022 yılında FK Lida

Aleksandr Burnos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Burnos şuan FK Lida takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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