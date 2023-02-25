Aleksandr Chizh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Chizh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Chizh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Chizh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Chizh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Chizh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Chizh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Chizh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Chizh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Chizh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Chizh 10 Şubat 1997 tarihinde Beryoza şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Чиж Александр Викторович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Chizh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Chizh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Chizh'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Chizh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sanya_chizh/

Aleksandr Chizh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Chizh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Chizh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Chizh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dinamo Minsk II

1 Temmuz 2017 yılında Naftan

31 Aralık 2017 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Minsk

30 Mart 2021 yılında FK Turan

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Minsk

20 Ocak 2022 yılında Torpedo Zhodino

Aleksandr Chizh kimdir

Aleksandr Chizh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Chizh şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYUSH Beryoza

Aleksandr Chizh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Aleksandr Chizh nereli

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