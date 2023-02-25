Aleksandr Chizh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Chizh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Chizh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Chizh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Chizh 8 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Чиж Александр Леонидович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Chizh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Chizh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slonim 2017 futbol takımında oynamaktadır. FK Slonim 2017 takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Chizh'nin FK Slonim 2017 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Chizh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chizh_09/?hl=ru

Aleksandr Chizh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Chizh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Chizh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Chizh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Smolevichi

9 Şubat 2021 yılında Shakhter

20 Şubat 2022 yılında BK Maxline

3 Temmuz 2022 yılında Osipovichi

17 Şubat 2023 yılında Slonim

Aleksandr Chizh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Chizh şuan FK Slonim 2017 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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