Aleksandr Frantsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Frantsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Frantsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Frantsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Frantsev 28 Haziran 1997 tarihinde Novopolatsk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Францев Александр Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Frantsev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Frantsev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Frantsev'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Frantsev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/francev_aleksandr/

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Aleksandr Frantsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Frantsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Frantsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Frantsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Naftan

9 Mart 2020 yılında FK Smorgon

3 Şubat 2023 yılında Naftan

Aleksandr Frantsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Frantsev şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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