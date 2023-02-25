Aleksandr Frantsuzov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Frantsuzov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Frantsuzov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Frantsuzov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Frantsuzov 19 Mayıs 2004 tarihinde Polotsk şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Французов Александр Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Frantsuzov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov II futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Frantsuzov'nin BATE Borisov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Frantsuzov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Frantsuzov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Frantsuzov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Frantsuzov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında BATE II

Aleksandr Frantsuzov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Frantsuzov şuan BATE Borisov II takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Frantsuzov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuSSh Polotsk

Belarus U19 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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