Aleksandr Gapechkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Gapechkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Gapechkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Gapechkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Gapechkin 16 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гапечкин Александр Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Gapechkin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProTeam Management yapmaktadır. Aleksandr Gapechkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volga Uljanovsk futbol takımında oynamaktadır. Volga Uljanovsk takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Gapechkin'nin Volga Uljanovsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Gapechkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Gapechkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Gapechkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Gapechkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rostov II

1 Ağustos 2021 yılında Valmiera

1 Mart 2022 yılında Valmiera II

30 Ağustos 2022 yılında Volga Uljanovsk

Aleksandr Gapechkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Gapechkin şuan Volga Uljanovsk takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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