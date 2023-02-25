Aleksandr Guz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Guz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Guz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Guz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Guz 22 Mayıs 2004 tarihinde Rechitsa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гуз Александр Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Guz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Guz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Guz'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Guz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Guz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Guz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Guz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Haziran 2021 yılında Isloch II

1 Eylül 2022 yılında Isloch

Aleksandr Guz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Guz şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Guz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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