Aleksandr İgnatjev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr İgnatjev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr İgnatjev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksandr İgnatjev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksandr İgnatjev 7 Temmuz 2005 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Игнатьев Александр Витальевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksandr İgnatjev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr İgnatjev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akademia Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Akademia Spartak Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr İgnatjev'nin Akademia Spartak Moskova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksandr İgnatjev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksandr İgnatjev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Ak.Spartak U16
1 Temmuz 2022 yılında Akademia FCSM
Aleksandr İgnatjev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksandr İgnatjev şuan Akademia Spartak Moskova takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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