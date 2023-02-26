Aleksandr İvanyushin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr İvanyushin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr İvanyushin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr İvanyushin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr İvanyushin 7 Eylül 1995 tarihinde Kohtla-Järve şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Александр Иванюшин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr İvanyushin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aleksandr İvanyushin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 5 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr İvanyushin'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr İvanyushin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr İvanyushin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr İvanyushin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr İvanyushin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında JK Järve II

1 Ocak 2014 yılında JK Järve

14 Ocak 2015 yılında Sillamäe Kalev

1 Ocak 2018 yılında JK Järve

10 Ocak 2019 yılında Kalju FC

4 Şubat 2020 yılında JK Trans Narva

31 Aralık 2020 yılında Kalju FC

5 Mart 2022 yılında Harju JK

Aleksandr İvanyushin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr İvanyushin şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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