Aleksandr Karnitskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Karnitskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Karnitskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Karnitskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Karnitskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Karnitskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Karnitskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Karnitskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Karnitskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Karnitskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Karnitskiy 14 Şubat 1989 tarihinde Stolbtsy şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Карницкий Александр Иванович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Karnitskiy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Aleksandr Karnitskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Karnitskiy'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Karnitskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Karnitskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandr Karnitskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Karnitskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Polotsk

1 Ocak 2012 yılında Granit

1 Ocak 2013 yılında Gomel

1 Ocak 2014 yılında BATE Borisov

1 Eylül 2016 yılında Hapoel Raanana

9 Mart 2017 yılında Gomel

1 Temmuz 2017 yılında Tosno

31 Temmuz 2018 yılında Sepsi OSK

1 Ağustos 2019 yılında Mezőkövesd

Aleksandr Karnitskiy kimdir

Aleksandr Karnitskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Karnitskiy şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Aleksandr Karnitskiy nereli

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