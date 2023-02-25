Aleksandr Kholod kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kholod Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Kholod adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksandr Kholod Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksandr Kholod 27 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Холод Александр şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksandr Kholod Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Kholod'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksandr Kholod Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksandr Kholod futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Niva Dolbizno
Aleksandr Kholod Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksandr Kholod şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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