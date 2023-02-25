Aleksandr Kholodinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kholodinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Kholodinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Kholodinskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Kholodinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kholodinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Kholodinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kholodinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Kholodinskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Kholodinskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Kholodinskiy 16 Ekim 1991 tarihinde Kolodishchi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Холодинский Александр Михайлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Kholodinskiy Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Kholodinskiy'nin FK Molodechno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Kholodinskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sasha_holodinsky/

Aleksandr Kholodinskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Kholodinskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Kholodinskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Kholodinskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Isloch

13 Ağustos 2019 yılında Underdog

31 Aralık 2019 yılında Isloch

7 Ağustos 2020 yılında Sputnik

25 Temmuz 2021 yılında Shakhter

8 Ocak 2022 yılında Molodechno

Aleksandr Kholodinskiy kimdir

Aleksandr Kholodinskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Kholodinskiy şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MTZ-Ripo Minsk

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Aleksandr Kholodinskiy nereli

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