Aleksandr Korzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Korzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Korzun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Korzun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Korzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Korzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Korzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Korzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Korzun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Korzun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Korzun 13 Temmuz 2000 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Корзун Александр Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Korzun Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pobortseva Yanina yapmaktadır. Aleksandr Korzun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Korzun'nin FK Molodechno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Korzun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kxrzun

Aleksandr Korzun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Korzun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Korzun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Korzun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Isloch II

2 Mart 2020 yılında Slonim

11 Şubat 2021 yılında Isloch

23 Temmuz 2021 yılında Orsha

2 Kasım 2021 yılında Isloch

1 Ocak 2022 yılında Isloch II

7 Şubat 2023 yılında Molodechno

Aleksandr Korzun kimdir

Aleksandr Korzun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Korzun şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Aleksandr Korzun nereli

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