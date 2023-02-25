Aleksandr Krasnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Krasnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Krasnov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Krasnov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Krasnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Krasnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Krasnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Krasnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Krasnov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Krasnov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Krasnov 14 Şubat 1998 tarihinde Zhodino şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Краснов Александр Геннадьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Krasnov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Krasnov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Maxline Rogachev futbol takımında oynamaktadır. BK Maxline Rogachev takımına 19 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Krasnov'nin BK Maxline Rogachev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Krasnov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/krasnov_alex17/

Aleksandr Krasnov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Krasnov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Krasnov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Krasnov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Zhodino II

1 Ocak 2018 yılında Torpedo Zhodino

14 Ağustos 2018 yılında Smolevichi

31 Aralık 2018 yılında Torpedo Zhodino

10 Temmuz 2019 yılında Smolevichi

31 Aralık 2019 yılında Torpedo Zhodino

28 Şubat 2020 yılında FK Smorgon

8 Ağustos 2020 yılında Molodechno

21 Şubat 2021 yılında Krumkachi

19 Şubat 2022 yılında BK Maxline

Aleksandr Krasnov kimdir

Aleksandr Krasnov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Krasnov şuan BK Maxline Rogachev takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Aleksandr Krasnov nereli

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