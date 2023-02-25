Aleksandr Ksenofontov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Ksenofontov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Ksenofontov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Ksenofontov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Ksenofontov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Ksenofontov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Ksenofontov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Ksenofontov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Ksenofontov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Ksenofontov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Ksenofontov 5 Mayıs 1999 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ксенофонтов Александр Витальевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Ksenofontov Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Ksenofontov'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Ksenofontov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ksenofontov__s/

Aleksandr Ksenofontov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Ksenofontov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Ksenofontov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Ksenofontov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Dinamo Minsk II

1 Ağustos 2018 yılında Underdog

31 Aralık 2018 yılında Dinamo Minsk II

11 Şubat 2020 yılında Vitebsk

31 Aralık 2020 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2021 yılında Vitebsk

13 Ağustos 2022 yılında Rodina Moscow

25 Ocak 2023 yılında Torpedo Zhodino

31 Aralık 2023 yılında Rodina Moscow

Aleksandr Ksenofontov kimdir

Aleksandr Ksenofontov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Ksenofontov şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Ksenofontov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Aleksandr Ksenofontov nereli

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