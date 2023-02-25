Aleksandr Kucherov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kucherov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Kucherov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Kucherov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Kucherov 22 Ocak 1995 tarihinde Slutsk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кучеров Александр Игоревич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Kucherov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Kucherov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Kucherov'nin FK Orsha ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Kucherov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Kucherov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aleksandr Kucherov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Kucherov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Dinamo Minsk II

1 Temmuz 2015 yılında FK Beryoza

31 Aralık 2015 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2016 yılında Vitebsk

1 Temmuz 2016 yılında Orsha

31 Aralık 2016 yılında Vitebsk

31 Mart 2017 yılında Torpedo Minsk

1 Ocak 2018 yılında Svetlogorsk

27 Şubat 2019 yılında Orsha

23 Ocak 2020 yılında Naftan

4 Şubat 2023 yılında Orsha

Aleksandr Kucherov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Kucherov şuan FK Orsha takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Kucherov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYUSH Postavy

Belarus U19 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.