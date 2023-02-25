Aleksandr Kuchinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kuchinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Kuchinskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Kuchinskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Kuchinskiy 15 Temmuz 1996 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кучинский Александр Степанович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Kuchinskiy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Kuchinskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Gomel futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Gomel takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Kuchinskiy'nin Lokomotiv Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Kuchinskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Kuchinskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aleksandr Kuchinskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Kuchinskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2015 yılında FK Beryoza

31 Aralık 2015 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2016 yılında ara verdi

1 Şubat 2018 yılında Oshmyany-BDUFK

1 Nisan 2021 yılında Lokomotiv Gomel

Aleksandr Kuchinskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Kuchinskiy şuan Lokomotiv Gomel takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.