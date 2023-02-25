Aleksandr Kuizha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kuizha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Kuizha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksandr Kuizha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksandr Kuizha 30 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Куйжа Александр Сергееввич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksandr Kuizha Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Lida futbol takımında oynamaktadır. FK Lida takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Kuizha'nin FK Lida ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Aleksandr Kuizha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksandr Kuizha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında FK Lida
Aleksandr Kuizha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksandr Kuizha şuan FK Lida takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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