Aleksandr Lobanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Lobanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Lobanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Lobanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Lobanov 4 Ocak 1986 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Özbekistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Александр Лобанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Lobanov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Lobanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 27 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Lobanov'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Lobanov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/lobanov12?igshid=3run3d28l08k

Aleksandr Lobanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Lobanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Lobanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Lobanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Kaysar

1 Ocak 2008 yılında Akzhayik

1 Ocak 2009 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2010 yılında Aral Nukus

1 Ocak 2012 yılında Pakhtakor

19 Ocak 2016 yılında Persepolis

27 Temmuz 2016 yılında Pakhtakor

27 Ocak 2019 yılında Metallurg Bk.

Aleksandr Lobanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Lobanov şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Lobanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 21 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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