Aleksandr Lukash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Lukash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Lukash adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Lukash Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Lukash 27 Şubat 1985 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лукаш Александр Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Lukash Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Maxline Rogachev futbol takımında oynamaktadır. BK Maxline Rogachev takımına 8 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Lukash'nin BK Maxline Rogachev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Lukash Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Lukash isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Lukash Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Lukash futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2005 yılında Soligorsk

1 Mart 2006 yılında Zvezda-BGU

1 Temmuz 2006 yılında Lokomotiv Minsk

1 Ocak 2009 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2010 yılında Volna Pinsk

1 Ocak 2012 yılında Rudensk

1 Ocak 2014 yılında Isloch

1 Şubat 2015 yılında ara verdi

1 Mart 2018 yılında Krumkachi

1 Temmuz 2019 yılında ara verdi

8 Ekim 2022 yılında BK Maxline

Aleksandr Lukash Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Lukash şuan BK Maxline Rogachev takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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