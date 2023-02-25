Aleksandr Makas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Makas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Makas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Makas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Makas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Makas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Makas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Makas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Makas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Makas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Makas 8 Ekim 1991 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Макась Александр Иванович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Makas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Aleksandr Makas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Makas'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Makas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aliaksandrmakas/

Aleksandr Makas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Makas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Makas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Makas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Partizan II

1 Ocak 2009 yılında MTZ-Ripo Minsk

1 Ocak 2012 yılında FK Minsk

1 Ocak 2013 yılında Minsk-2

1 Temmuz 2013 yılında FK Minsk

1 Ocak 2016 yılında Atyrau

1 Ocak 2017 yılında Torpedo Zhodino

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2019 yılında Isloch

3 Şubat 2021 yılında Suduva

19 Ocak 2022 yılında Gomel

25 Ocak 2023 yılında Dynamo Brest

Aleksandr Makas kimdir

Aleksandr Makas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Makas şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Aleksandr Makas nereli

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