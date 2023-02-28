Aleksandr Melikhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Melikhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Melikhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Melikhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Melikhov 23 Mart 1998 tarihinde Novokuznetsk, Kemerovo Region şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мелихов Александр Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Melikhov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Aleksandr Melikhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Melikhov'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Melikhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Melikhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Melikhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Melikhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Novokuznetsk

1 Ağustos 2016 yılında Tom Tomsk II

1 Ocak 2017 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2019 yılında Akhmat Grozny

30 Temmuz 2022 yılında FC Urartu

30 Haziran 2023 yılında Akhmat Grozny

Aleksandr Melikhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Melikhov şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Melikhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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