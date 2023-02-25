Aleksandr Minko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Minko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Minko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksandr Minko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksandr Minko 10 Nisan 1995 tarihinde Zhodino şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Минко Александр Геннадьевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksandr Minko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Minko, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Minko'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Aleksandr Minko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/sanya_minko10/?hl=ru
Aleksandr Minko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksandr Minko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2015 yılında Smolevichi
31 Aralık 2015 yılında Zhodino II
1 Mart 2017 yılında Granit
31 Aralık 2017 yılında Zhodino II
15 Şubat 2018 yılında SMI Autotrans
1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino
Aleksandr Minko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksandr Minko şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Aleksandr Minko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Belarus U21 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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