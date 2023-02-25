Aleksandr Naumovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Naumovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Naumovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Naumovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Naumovich 19 Nisan 2001 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Наумович Александр Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Naumovich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel II futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Naumovich'nin FK Gomel II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Naumovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Naumovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Naumovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Naumovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2021 yılında Gomel II

Aleksandr Naumovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Naumovich şuan FK Gomel II takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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