Aleksandr Puzach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Puzach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Puzach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Puzach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Puzach 29 Eylül 1995 tarihinde Megion şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Пузач Александр Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Puzach Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Puzach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slonim 2017 futbol takımında oynamaktadır. FK Slonim 2017 takımına 5 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Puzach'nin FK Slonim 2017 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Puzach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Puzach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Puzach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Puzach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Slonim

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

17 Nisan 2020 yılında Ivatsevichi

5 Ağustos 2020 yılında Slonim

Aleksandr Puzach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Puzach şuan FK Slonim 2017 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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